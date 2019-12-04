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04.12.2019 - 09:50 |

Kuruluş Osman yeni fragman - Osman ve Edebalı'nın buluşması dengeleri değiştirecek

Kuruluş Osman 3. yeni bölüm fragmanı izleyenleri meraklandırdı. ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman yeni bölümünde Osman ve Edebalı'nın buluşması dengeleri değiştirecek. İşte Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman fragman...

Kuruluş Osman yeni fragman - Osman ve Edebalı'nın buluşması dengeleri değiştirecek

Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı haberimizde...

KURULUŞ OSMAN 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı. Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü. Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Acaba Edebalı, Osman'a neler anlatacak? Kızı kaçırılan Dündar ve bu olayların sorumlusu olarak Osman'ı gören Zöhre ile Batur nasıl bir plan yapacaklar? Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne?

KURULUŞ OSMAN FRAGMAN

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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