Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer kimdir? Kaç yaşında?

Aylardır merakla beklenen Kuruluş Osman 20 Kasım'da ekrana geldi. Burak Özçivit'in başrılünda olduğu dizinin oyuncu kadrosunda Özge Törer de yar alıyor. Genç oyuncu dizide Bala Hatun'a hayat verirken hakkındaki bilgiler de merak ediliyor. İşte detaylar...

BALA HATUN KİMDİR?

Râbi'a Bâlâ Hâtun, Osmanlı I. Osman Osman'ın eşiydi. Ünlü Şeyh Edebali'nin kızı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Alaeddin Paşa'nın annesiydi. 1289'da doğan Bala Hatun 1234'te hayatını kaybetmiştir. Onun kimliği sık sık Orhan Bey'in annesi Malhun Hatun ile karıştırılıyor.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer henüz 20'li yaşların başında bir oyuncudur. Genç oyuncu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazandı. Törer şu anda üniversite 3. sınıf öğrencisi... Özge Törer, aynı zamanda ata binmeyi ve yüzmeyi çok seviyor.