Kuruluş Osman dizisi yayın hayatına başlıyor. İlk bölüm sabırsızlıkla beklenirken dizinin oyuncularından Alma Terziç dikkat çeken isimler arasında ger alıyor. Terziç projede "Sofia" karakterini canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

ALMA TERZİÇ KİMDİR?

Alma Terziç 11 Temmuz 1987’de tarihinde Bosna Hersek'te doğmuştur. Alma Terziç savaş yıllarını yaşamış, savaş sonrasında almış olduğu oyunculuk eğitimleri sayesinde ilk olarak 2008 yılında Kar isimli sinema filminde rol almıştır.2011 yılınca Angelina Jolie'nin hazırlayıp yönettiği Kan ve Aşk filminde başarıyla oynayan Alma Terziç daha sonra 2012 yılında Veda isimli dizide rol almıştır. Bu dizide Fahriye Evcen ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimlerle birlikte rol alan Alma Terziç'in yıldızı iyice parlamaya başlamıştır.2013 yılında ise Alma Terziç Öyle Sevdim ki Seni filminde oynamış ve bu filmle daha da meşhur olmuştur. 2017 yılında Savaşçı dizisinde oynamaya başlayan Alma Terziç bu dizide canlandırdığı Pia karakterinde bir ajanı oldukça iyi oynamıştır. 2019 yılına geldiğimizde kısa süre devam eden Nöbet isimli dizide rol alan Alma Terziç bu dizide ise Jennefer isimli bir Rus ajanını oynamıştır. Kaynak: Alma Terziç kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında?