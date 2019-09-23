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23.09.2019 - 09:58 | | İHA

Kuşadası açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, Suriye uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, cuma günü saat 10.30 sıralarında, yasa dışı yollarla lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan bir grup göçmeni tespit etti. Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik bottaki tamamı Suriye uyruklu, 17'si erkek, 9'u kadın ve 18'i çocuk olan toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. Kıyıya getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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