Küsen eşini almaya gittiği kayınpederinin evinde dehşet saçtı: 6 ölü, 9 yaralı

Olay, saat 01.30 sıralarında, Silvan'ın Gökçe Tevek Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşi Fatih Poyraz ile tartışan Gülşen Poyraz, 2'si erkek 3 çocuğunu yanına alıp, babası Enver Tekin'in evine gitti. Fatih Poyraz, eşini telefonla arayıp eve dönmesini istedi. Eşinden olumsuz yanıt alan Fatih Poyraz, ağabeyi M.P. ve dayısı S.E. ile 2 pompalı ve 2 kalaşnikof tüfek alarak gece, hafif ticari araçla Enver Tekin'in evine gitti. Kapıyı çalan Fatih Poyraz, eşini alıp eve götürmek istediğini söyledi. Tekin ailesinden olumsuz yanıt alan Poyraz, ağabeyi ve dayısı ile birlikte yanlarında getirdikleri tüfekle eve ateş açtı.

YARDIMA GİDENLER ÖLDÜ

Tekin ailesi, yakınları olan Narin ailesini arayıp, yardım isterken silah seslerini duyan mahalleli de eve gitti. Bu sırada yardım için Narin ailesi de eve geldi. Olayda tüfeklerden çıkan saçmaların isebet etmesiyle Narin ailesinden Münevver, Gökhan, Halise, Aziz, Felhat, Mevlüt, Cevat, Dukhan, Ferhat ve Mehmet, mahallelilerden Edip Okraş, Süleyman Eleftoz, Teğmen Yapıcı, Münevver Bağlı ile Ferhat Tekin, yaralandı.

Olayın ardından Fatih Poyraz, ağabeyi ve dayısıyla birlikte hafif ticari araçla kaçarken, ihbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Silvan ve Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Aziz (20), Halise (32), Gökhan (19), Münevver Narin (63), Edip Okraş (42) ve Süleyman Eleftoz (28) kurtarılamadı. Ölen 6 kişinin, Tekin ailesi ile akraba olmadıkları, yardım çağrısı üzerine gelip saçmalara hedef oldukları öğrenildi.

DAMAT VE DAYISI ARANIYOR, AĞABEYİ GÖZALTINDA

Olay yerinde ve hastanelerde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise giriş- çıkışları kapattı. Eve ateş açanlardan Fatih Poyraz'ın ağabeyi M.P., hafif ticari araçta 2 kalaşnikof ve 2 pompalı tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Fatih Poyraz ve dayısı S.E.'nin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KAYMAKAMLIK: 6 ÖLÜ, 9 YARALI

Silvan Kaymakamlığı, olayla ilgili açıklama yaptı. 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Silvan ilçemiz Gökçetevek Mahallesi’nde 21.08.2019 günü saat 01.20 sıralarında akraba olan iki aile arasında ailevi bir nedenden dolayı başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştür. Kavga sonucunda 1 kişi olay yerinde, 5 kişi yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede olmak üzere toplam 6 kişi hayatını kaybetmiş, yaralı olan 9 kişinin tedavilerine devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAĞ KURTULAN YENGE DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Olaydan sağ kurtulan Gülşen Poyraz'ın yengesi Fatma Tekin, yaşadıkları dehşet dolu anları anlattı. Fatma Tekin, silah sesleri üzerine sürünerek gittikleri banyoda saklandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarım uykudaydı. Kocam inşaattan düştüğü için eli kırıktı, silah tutacak hali yoktu. Ben, eşim ve çocuklarım önce kanepeye, sonra sürünerek banyoya gidip, sığındık. Askerler anons edene kadar. Hiçbir şey duymadık. Silah sesinden başka hiçbir şey görmedim, duymadım. Ta ki dışarı çıkıp, kanlar içinde ölü ve yaralıları görene kadar. Ambulanslar ve askerleri gördüm. Görümcem kocasına küsüp gelmiş. Kocası 'Eşimi verin' diyor, bunlar da 'Verirsek kızımızı öldüreceksiniz, vermiyoruz' diyorlar. İki oğlu, bir kızı var görümcemin. Görümcem damda uyuyormuş. Damdan aşağıya, benim evime geldiler. Kapıyı açtım içeri aldım. Yoksa onları da öldüreceklerdi. Korkudan eve attılar kendilerini."

YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Olayda yaralanan 9 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Diyarbakır ve Silvan'daki hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 2'sinin de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.