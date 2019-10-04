'Kusurları bildiği halde izin verdi'

Isparta’da 12 yıl önce düşen uçakta yaşamını yitiren araştırma görevlisi Özgen Berkol Doğan’ın avukatı Şehnaz Yüzer, kazanın olduğu tarihte Sivil Havacılık Genel Müdürü olan sanık Ali Arıduru’nun, asli kusurlu olduğunu öne sürdü. Avukat Yüzer, “Arıduru, mevzuat gereği her türlü denetimden sorumlu bulunduğu hava aracının teknik kusurlarını bildiği halde bu nitelikteki bir uçağın uçuşuna izin veren kişidir” diye konuştu. Yüzer, diğer iddialarını şöyle sıraladı:

Elektriksiz kaldı

“Isparta’da düşen yolcu uçağı daha önce de jeneratör arızası nedeniyle büyük tehlike atlatıyor. 8 Şubat 2007 tarihinde İran’da Meşhed-İsfahan seferini yapan uçağın sol ve sağ jeneratörleri arıza yapınca havada elektrik gücünden yoksun kalıyor. Kaptanlar yardımcı güç ünitesini devreye sokarak tehlikeyi atlatmaya çalışsa da 10 dakika sonra yardımcı güç ünitesi (APU) arıza yapıyor. Arızalar sonucu uçağa elektrik gücü sağlayacak hiçbir sistem kalmayınca, sadece acil durumlarda 30 dakika kullanılan batarya ile elektronik cihazlar besleniyor ve pilot Selçukhan Barındır uçağı İsfahan’a indirebiliyor. World Focus Havayolları’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı avukat M.B uçakların periyodik bakımlarının minimum seviyede, bazen de sadece kağıt üzerinde yapıldığını söylemişti. M.B, uçağın düşmesine çok üzüldüğünü ama böyle bir kazayı uzun süredir beklediğini anlattı.”

Uyarı mektupları

“Şirketin uçak bakımı yaptığı teknik bölümünde Uçak Teknisyeni olan Alaattin Yurttaş, 19 Ekim 2005’te, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bölge Müdürlüğü’ne mektup yazıyor. Havayolunun teknik olarak yetersiz olduğu, Sivil Havacılık kurumunun inceleme başlatması gerektiği belirtilen mektupta, ‘Emniyet uyarıları ve ikazlarla, acil durum prosedürlerine uyulmuyor. Yetkili personel, yetkileri belli iken bunların dışına çıkarılmak sureti ile iş yaptırılmak istenmektedir. Bu yapılmadığı zaman tehdit yolu ile maaş alamayacağımız ima edilmektedir’ deniliyor. Ancak bu mektup sonrasında bile Sivil Havacılık hiçbir işlem yapmıyor. Havayolunun 2005’te Uçuş İşletme Başkanı, yani tüm pilotların ve kabin memurlarının bağlı olduğu Kaptan Pilot H.O, Genel Müdür Aydın Kızıltan’a bir yazı yazarak uçuş ekiplerinin maaşlarının ve harcırahlarının yatmadığını, 28 Ekim 2005’te bildiriyor. H.O, bu mektubun hemen ardından Sivil Havacılık ve World Focus’un girişimiyle yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden alınıyor.”

- BİTTİ -

O isimler şimdi ne iş yapıyor?

Yavuz Çizmeci: Havacılık sektörüne 1990’ların başında Sultan Air ile girdi. Sultan Air batınca bir süre sektöre uzak durdu. Sonra MNG Havayolları’nın genel müdürü oldu. Ayrılıp ACT Kargo Havayolları’nı kurdu. MyTeknik Bakım Tesisleri’ni açtı. Çinli Hainan Grubu ile ortaklık yaptı. Kazadan önce World Focus’un hisselerini almıştı. Yönetim Kurulu Başkanıydı. Çizmeci, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçundan 14 yıl hapis aldı. Ceza 11 yıl 8 aya indirildi. Çizmeci, halen MyTeknik’in ortağı.

Ali Arıduru: Dönemin Sivil Havacılık Genel Müdürü’ydü. “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan beraat etti. Ancak “görevi kötüye kullanma”dan 2 yıl hapis yedi. Bu ceza, 1 yıl 8 aya indirildi. Arıduru, şu anda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanı.

Oktay Erdağı: Sivil Havacılık Genel Müdür Yardımcısı’ydı. Kazadan kısa bir süre sonra Çizmeci’nin şirketine girmesi dikkat çekti. “Taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan beraat etti. Ancak, “görevi kötüye kullanma” suçundan 2 yıl hapis cezası aldı. Sanığın cezası 1 yıl 8 aya indirildi. Erdağı, Airport Tv’de yorumculuk yaparken, aynı zamanda Havada Ahkam adlı kitabı kaleme aldı.

Aydın Kızıltan: Kaza tarihinde World Focus Havayolları’nın Genel Müdürü’ydü. Düşen uçağı, Sofya’dan İstanbul’a getirmiş ve ekibe teslim etmişti. Kızıltan, kaza sonrası havayolunun bir süre genel müdürlüğünü yürüttü. Ardından şirketin iflasıyla ayrıldı. Kızıltan, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza 11 yıl 8 aya indirildi. Kızıltan, Nijer’in milli havayolu şirketi Air Niamey’i satın aldı.

Recep Değirmencioğlu ve Vedat Örs: O dönem World Focus’ta pilottular. Her ikisi de mahkeme tarafından “yalancı tanıklık” suçundan 3’er yıl hapis cezası aldı. İki sanığın cezası 2’şer yıl 6’şar aya düşürüldü. Değirmencioğlu, 2010-2013 arası Doysa Air’de pilotluk yaptı. Örs ise bir havayolu şirketinde pilotluk yapıyor.