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27.09.2019 - 12:24 | | DHA

Kütahya’da 228 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kütahya’da jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonette 228 bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliye, 32 bin 640 lira para cezası kesildi. Şüpheliler, jandarmadaki fadedelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kütahya’da 228 şişe kaçak içki ele geçirildi

Kütahya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar karayolu üzerinde yol kontrol uygulaması yaptı. Bu sırada gelen A.S. yönetimindeki 06 BP 4973 plakalı kamyonet, şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada bandrolsüz olarak 228 adet kaçak içki şişesi bulundu.

Araç sürücüsü A.S. ve yanındaki İ.D. gözaltına alındı. İki şüpheli, Özel Tüketim Vergisi Genel tebliği uyarınca toplamda 32 bin 640 lira idari para cezası uygulandırak serbest bırakıldı. Bandrolsüz içkilere ise el konulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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