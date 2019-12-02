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02.12.2019 - 17:18 | | DHA

Kütahya’da çatı yangınını itfaiye söndürdü

Kütahya’da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın diğer binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kütahya’da çatı yangınını itfaiye söndürdü

Kent merkezinde İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler tüm çatıyı sardı.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edilirken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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