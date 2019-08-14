AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Devran SÄ±rtÄ± mevkiinde dumanlarÄ±n yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶ren vatandaÅŸlar, durumu Ä°lÃ§e Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine bildirdi. 6 arazÃ¶z ve 1 helikopterle ile mÃ¼dahale edilen yangÄ±nda 500 metrekarelik ormanlÄ±k alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Ã‡ukurca Beldesi Belediye BaÅŸkanÄ± Emin TaÅŸkÄ±n, yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼meden sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesinin sevindirici olduÄŸunu ifade etti. Ekipler, bÃ¶lgede bir sÃ¼re soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â