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14.08.2019 - 13:16| Ä°HA

Kütahya'da orman yangÄ±nÄ±

KÃ¼tahya'nÄ±n DomaniÃ§ ilÃ§esine baÄŸlÄ± Erikli kÃ¶yÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda Ã§Ä±kan orman yangÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼meden sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

Kütahya'da orman yangÄ±nÄ±

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Devran SÄ±rtÄ± mevkiinde dumanlarÄ±n yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶ren vatandaÅŸlar, durumu Ä°lÃ§e Orman MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerine bildirdi. 6 arazÃ¶z ve 1 helikopterle ile mÃ¼dahale edilen yangÄ±nda 500 metrekarelik ormanlÄ±k alanÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Ã‡ukurca Beldesi Belediye BaÅŸkanÄ± Emin TaÅŸkÄ±n, yangÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼meden sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesinin sevindirici olduÄŸunu ifade etti. Ekipler, bÃ¶lgede bir sÃ¼re soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â 

Sokak ortasÄ±nda tekme tokat birbirlerine girdilerDüzce'de ÅŸehir merkezinde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen iki grup bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Tekme tokat kavga edenleri etrafta bulunan vatandaÅŸlar ayÄ±rdÄ±.
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