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24.08.2019 - 15:20| AA

Kütahya'da orman yangını

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Kütahya'da orman yangını

Saruhanlar köyü yakınında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ile Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına helikopterle de destek veriliyor

Kütahya Orman Bölge Müdürü Adnan Kayım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri ve helikopter sevk edildiğini belirterek bölgede rüzgarın etkili olduğunu ve yangının yayılmasından endişe ettiklerini kaydetti.

Küçük çocuğa babadan sokak ortasında dayakAntalya'da bir baba 7-8 yaşlarındaki oğlunu sokak ortasında dövdü. Bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri ihbar kabul eden Kepez Emniyet Müdürlüğü ekipleri kısa süre içerisinde şahsı yakaladı.
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