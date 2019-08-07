MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKütahya'da otomobil direğe çarptı! Ölü ve yaralılar var
07.08.2019 - 13:54| AA

Kütahya'da otomobil direğe çarptı! Ölü ve yaralılar var

Kütahya'da otomobilin direğe çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kütahya'da otomobil direğe çarptı! Ölü ve yaralılar var

Yaşar Demir'in (47) kullandığı 26 FY 444 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nun gar mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

Otomobilde bulunan Basri Kocabıyık (54) olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Yaşar Demir ile Metin İçyılmaz (54) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

 

Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

Sıradaki Haber