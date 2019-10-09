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09.10.2019 - 09:24 | | AA

Kütahya'da tren kazası! Yaralılar var

Kütahya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı kamyonetteki iki kişi yaralandı.

Kütahya'da tren kazası! Yaralılar var

Makinist Y.Ö'nün kullandığı 24274 sefer sayılı Tavşanlı-Eskişehir seferini yapan yük treni, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Kadir Gencer idaresindeki 34 MJZ 77 plakalı kamyonete çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Gencer ile aynı araçta bulunan Furkan Gönültaş, 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Gencer'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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