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05.12.2019 - 14:03 | | AA

Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf!

Kütahya'da meydana gelen trafik kazasında, oğlu hayatını kaybeden belediye işçisi babanın, durumdan habersiz bir şekilde olay yerinde temizlik çalışmasına katıldığı ortaya çıktı.

Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf!
Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf!
Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf!
Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf!
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 Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda, dün iki gencin olay yerinde, bir kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kazada ölenlerden Muhammed Harman'ın babası Enver Harman, otomobilin çarpması nedeniyle yola savrulan ağaç parçalarını  temizleme çalışmasına katıldı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Enver  Harman, görevlendirildiği kaza yerinde, çarpma sonucu refüjde yerinden sökülen  ağacı motorlu testereyle parçalara ayırdı. Olay yerinde temizlik de yapan Harman  çalışırken, oğlu ve diğer gencin cesetleri cenaze aracına konuldu.

Enver Harman işini bitirince olay yeri incelemesi ve cenazelerin araca  taşınmasını her şeyden habersiz bir şekilde uzaktan izledi.

Baba Harman, kazadan birkaç saat sonra ölenlerin kimliklerinin  belirlenmesiyle, kaza yerindeki iki cesetten birinin oğluna ait olduğunu öğrendi.

Bu arada, Muhammed Harman'ın evli olduğu ve 2,5 yaşında bir çocuğunun  bulunduğu belirtildi.

Olay

Dün sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda bir  otomobilin kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca ve elektrik direğine çarpması  sonucu Muhammed Harman (23) ve Semih Aslan (23) olay yerinde, Mustafa Deniz ise  kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Mustafa Koç ve Emre Feriz ise ağır yaralanmıştı.

TUTUKLANDI

Kütahya’da kullandığı otomobilin yol ortasındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarpmasıyla araçtaki 3 arkadaşının ölümüne neden olan Mustafa Koç, çıkarıldığı mahkemece ‘taksirle ölüme sebebiyet vermek’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

 

 

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