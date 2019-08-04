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04.08.2019 - 11:23| AA

Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı vefat etti

Türkiye'den ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan beri kutsal topraklarda 17 hacı adayı vefat etti.

Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı vefat etti

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyled

Bircan, vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürre ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu belirtti.

Kazı çalışmasında 5 bin yıllık insan iskeletleri çıktıEskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, tarihi MÖ 3 bin yıllarına dayanan bir taş sanduka mezar bulundu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda mezarın içerisinden 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna ve 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait 2 adet iskelet çıktı.
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