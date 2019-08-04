04.08.2019 - 11:23| AA
Kutsal topraklarda 17 Türk hacı adayı vefat etti
Türkiye'den ilk kafilenin yola çıktığı 5 Temmuz’dan beri kutsal topraklarda 17 hacı adayı vefat etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’den ilk kafilenin kutsal topraklara geldiği 5 Temmuz’dan bu yana 17 Türk hacı adayının hayatını kaybettiğini söyled
Bircan, vefatlara kalp krizi, trafik kazası, doğal iklim şartları, zatürre ve yaşlılığa bağlı hastalıkların neden olduğunu belirtti.
Kazı çalışmasında 5 bin yıllık insan iskeletleri çıktıEskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bulunan Küllüoba Höyüğü'nde yapılan arkeolojik kazı çalışmaları sırasında, tarihi MÖ 3 bin yıllarına dayanan bir taş sanduka mezar bulundu. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda mezarın içerisinden 13-14 yaşlarında bir kız çocuğuna ve 35-40 yaşlarında bir erkeğe ait 2 adet iskelet çıktı.