Kutup Macerası (Eight Blow) filmi konusu ve başrol oyuncuları

Kutup Macerası (Eight Blow) filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşuyor. 2006 yapımı olan filmin yönetmen koltuğunda Frank Marshall oturuyor. Türkiye'de vizyona girdiği tarihten itibaren 16 hafta boyunva vizyonda kalan film 38.457 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 296.037,00 TL gişe geliri elde etti.

KUTUP MACERASI (EİGHT BLOW) FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Kutup Macerası filminin başrollerinde Paul Walker, Jason Biggs, Bruce Greenwood, Moon Bloodgood, Wendy Crewson, Dan Ziskie, Malcolm Stewart, August Schellenberg yer alıyor.

KUTUP MACERASI FİLMİ KONUSU

Antartika’da, Dr Davis McClaren ile yaptıkları bir seferin ardından, kızak köpeği eğitmeni olan Jerry Shepherd, meslektaşları ile birlikte kutupları terk etmek zorunda kalır. Ciddi bir kar fırtınası yaklaşmaktadır. Köpeklerini daha sonra kurtarmak üzere bağlar. Ancak misyon çağırır ve köpekler kendi kaderlerine kalırlar. Altı ay boyunca Jerry kurtarma misyonu için bir sponsor arayıp dururken köpekleri hayatta kalma mücadelesi verirler. Maceracı ve güzel pilot Katie ise bu süreçte Jerry’nin yanında olandır.