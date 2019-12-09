Kuyuda kaz tiridi siparişine yetişilemiyor!

Yeni bir yiyecek ve içecek deneyimi yaşamak isteyenler için gözünü gastronomi turizmine çeviren Kavak Belediyesi, kaz tiridi, menemeni ve büryan kebabının ardından son olarak Güven Park Sosyal Tesislerinde, yaptığı kuyuda kaz tiridi çeşidi ile ünlenince neredeyse tüm bölgenin uğrak yeri oldu.

Daha önce büryan kebabı ile isim yapan Kavak Belediyesi, şimdi de kuyuda kaz tiridi ile bir anda bölgenin en çok ilgi gören tesisi oldu. İlk başlarda sadece haftanın belli günlerinde yapılan ancak sunduğu farklı damak tadı ile bir anda ünlenince talep patlaması yaşayan kuyuda kaz tiridi artık haftanın her günü hazırlanarak müşterilere sunulmaya başladı.

“KUYUDA KAZ TİRİDİNİN ÜNÜ İLÇE SINIRLARINI AŞTI”

Kaz tiridi yemeğinin ilçede yıllardan beri yaşayan ve yaşatılan bir kültür mirası olduğunu söyleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Halkımızın ve misafirlerimizin severek tükettikleri kaz tiridini belediyemize ait tesislerimizde şimdi de Türkiye’de ilk kez kuyuda yapmaya başladık ve beklediğimizden çok daha büyük bir ilgi gördü. Damak tadına önem verenlere ayrı bir lezzet sunan kuyuda kaz tiridini şimdi haftanın her günü yapılarak misafirlerimize sunuyoruz. Kuyuda kaz tiridimizin bizi en çok sevindiren yanı, ününün ilçe sınırlarını aşarak ilçemiz tanıtımına büyük katkı sunması oldu” dedi.