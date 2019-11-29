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29.11.2019 - 04:01 | | DHA

Kuzenlerin 500 liralık kavgası kanlı bitti

Bursa'da amcaoğulları arasında çıkan borç-alacak kavgası kanlı bitti. 500 lira yüzünden çıkan kavgada Kadir Ç. amcaoğlu Erol Ç.'ye kurşun yağdırarak yaraladı.

Kuzenlerin 500 liralık kavgası kanlı bitti

 

Olay, Osmangazi ilçesi Altıparmak caddesinde meydana geldi. İddiaya göre, amcaoğulları Kadir Ç. (40) ve Erol Ç. (38) arasında daha önceden alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kadir Ç. borcunu istemek için otomobiliyle Erol Ç.'nin bulunduğu barlar sokağına yanına geldi. İkilinin konuşması sırasında aralarında yeniden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Kadir Ç., belinden çıkardığı tabanca ile Erol Ç. (38)'ye 3 el ateş etti. Açılan ateş sonrası Erol. Ç., kasık bölgesinden vurularak kanlar içinde yere yığılırken, Kadir Ç. ise otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve seğlık sevk edildi. POlis ekipleri çevre de güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Erol Ç., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Erol Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Kadir Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgasında kan aktıKahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, husumetli 2 kişi arasında çıkan ve diğer aile fertlerinin de karışmasıyla çıkan silahlı kavgada 5'i av tüfeği, 7'isi taş ve sopalarla olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
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