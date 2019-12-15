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15.12.2019 - 17:52 | | DHA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu 'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza
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Kaza, saat 16.30 sıralarında Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli gişelerinde meydana geldi. Aydın Tunç'un kullandığı 34 RT 7485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Bariyerlere çarparak durabilen otomobilde bulunan Semiha Canbaş yaralanırken, otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Canbaş, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Jandarma ekipleri, hasarlı otomobili yedi emin otoparkına gönderdi.

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