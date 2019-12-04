MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Kuzey Marmara otoyolunda kaza! Feci şekilde can verdi
ABONE OL
04.12.2019 - 10:58 | | DHA

Kuzey Marmara otoyolunda kaza! Feci şekilde can verdi

İstanbul Sultanbeyli Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, emniyet şeridindeki park halindeki araca çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybederken, emniyet şeridindeki aracın sahibi kazayı yara almadan atlattı.

Kuzey Marmara otoyolunda kaza! Feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre Kuzey Marmara Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında Galip Biçer yönetimindeki 34 SG 3286 otomobil, sürücüsünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında duran 34 CDZ 389 plakalı Mustafa Paşalı'nın aracına çarptı. Paşalı'nın telefonla konuşmak için aracını emniyet şeridine çektiği öğrenilirken, Paşalı büyük şok yaşadı.

Feci kazada çarpan aracın sürücüsü Galip Biçer araç içinde sıkıştı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Biçer'in hayatını kaybettiğini belirlerken, Biçer'in cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Paşalı ise kazayı yara almadan atlattı. Cenaze ambulans ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

Ceren Özdemir'in katili yakalndı mı? Ceren'in katili kim?

Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

Ceren Özdemir'in katil zanlısı kamerada

Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

Saklandığı evden ağlayarak çıktı!

Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Bugün Şans Topu çekiliş saati - Şans Topu çekiliş sonuçları sayfası

Sıradaki Haber