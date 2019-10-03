Kuzey Yıldızı 4. yeni bölüm 2. fragmanı... Yıldız Ordu'yu terk etmeye kalkışıyor

Kuzey Yıldızı 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümde Kuzey'in evini basıyorlar. Kuzey babasına her şeyi açıklamak zorunda kalıyor. Kızlar ise tedirgin... Öte yandan Yıldız'ın adı Ruhi ile anılıyor. Hem Kuzey hem de Yıldız birbirlerini yanlış anlarken yaşananlardan rahatsız olan Yıldız yaşadığı yeri terk etmeye kalkışıyor.

İLK FRAGMAN

Yeni bölümde Yaşar oğluna silah vererek Kuzey'i vurmasını istiyor. Yıldız hasta ve acilen hastaneye gitmesi gerekiyor. Kuzey'in kızları cezalı... Yıldız'ın kafasını attıran bir gelişme yaşanırken Kuzeylere davetsiz bir misafir geliyor.