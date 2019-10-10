Kuzey Yıldızı 5. yeni bölüm 2. fragmanı... Yıldız ile Kuzey yakınlaşıyor

Kuzey Yıldızı 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümde Kzuey ve Yıldız tekneyle yola çıkıyorlar. Fakat fırtına bastırınca ikili mahsur kalıyor. Kuzey ve Yıldız bir eve sığınırken burada yakınlaşıyorlar. Peki, iki eski aşığın yakınlaşmasından neler doğacak?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 4. Bölümünde; Şeref Mollaoğlu’nun planı boşa çıkmış, Kuzey’le Yıldız kaçırılsa da bir araya gelmemiştir. Yıldız, yıllardır Kuzey’le ilgili çıkan dedikodularla uğraşırken bir yenisi daha eklenmiştir. Fakat Kuzey’in şu an için bunlarla uğraşmaya fırsatı yoktur. Çünkü baş düşmanı, evine kadar girmiş; tehlikenin ne kadar büyük olduğunu Kuzey’e hissettirmiştir. Kuzey’in acilen kızlarını güvenli bir yere alması gerekmektedir. Fakat söz konusu Kuzey’in kızları olduğunda hiçbir yer güvenli değildir. Kızlar yine ne yapıp edip başlarını belaya sokacaktır. Yıldız’ın Kuzey’i kaçırdığı dedikodusu köye yayıldığında Yıldız; sabrının sonuna gelmiştir. Yıllardır uğraştıkları yetmiyormuş gibi bu kez de adı başkasıyla anılmaktadır. Köydeki herkes Yıldız yerine konuşmakta, Yıldız yerine düşünmektedir. Artık Yıldız’ın canına tak eder. Genç kadının tek bir çaresi vardır. Yıldız, aşkını kalbine gömüp bulduğu tek çıkış yoluyla her şeyi ve herkesi arkada bırakacaktır.