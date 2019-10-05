Kuzey Yıldızı 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde neler oldu?

Kuzey Yıldızı 4. bölüm bu akşam seyirciyle buluştu. Kuzey Yıldızı son bölümde Kuzey'in evini basıyorlar. Kuzey babasına her şeyi açıklamak zorunda kalıyor. Kızlar ise tedirgin... Öte yandan Yıldız'ın adı Ruhi ile anılıyor. Hem Kuzey hem de Yıldız birbirlerini yanlış anlarken yaşananlardan rahatsız olan Yıldız yaşadığı yeri terk etmeye kalkışıyor.

Yaşar oğluna silah vererek Kuzey'i vurmasını istiyor. Yıldız hasta ve acilen hastaneye gitmesi gerekiyor. Kuzey'in kızları cezalı... Yıldız'ın kafasını attıran bir gelişme yaşanırken Kuzeylere davetsiz bir misafir geliyor.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Yıldız Ordu'yu terk etmiyor. Kuzey ile Yıldız'in didişmeleri ise kaldığı yerden devam ediyor.