Kuzey Yıldızı 8. yeni bölüm 2. fragmanı... Tavşan kaç, tazı tut

Kuzey Yıldızı 8. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümde Kuzey, Yıldız'ı akşam yemeğine davet ediyor. Yıldız bunun bir çıkma teklifi olup olmadığını soruyor. Sonra da Nahide'den aşk dersleri alıyor. Nahide, Yıldız'a "Tavşan kaç, tazı tut" taktiğini veriyor. Öte yandan Şükrü ve Feride kaza geçirirken daha sonra aynı gün doğan iki aşık Kuzey ve Yıldız doğum günlerini kutluyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 7. Bölümünde; Yıldız yine gitmeyi başaramamış; Kuzey’e karşı koyamamıştır. Kuzeyle bitmek bilmeyen savaşına kaldığı yerden devam etmektedir. Artık bu savaşa herkes dahildir. Kadıoğulları ve Seferoğulları bir olup Kuzey’le Yıldız’ı bir araya getirmeye çalışırlar. Ama ne oynadıkları oyunlar ne de başvurdukları yöntemler fayda etmez. Kuzey’le Yıldız, bir araya gelemese de ne ayrı yapabilirler ne de birbirlerinin dertlerine sırt çevirebilirler. Kuzey, yine başını belaya soktuğunda ilk yetişen Yıldız olur. Kuzey’in başı ne beladan kurtulur ne de yaşadığı hayal kırıklığının ardı arkası kesilir. Kızları yine Kuzey’i delirtmek için elinden geleni yapmıştır. Kuzey, bir yandan kızlarıyla uğraşırken bir yandan da kendi içinde mücadele etmektedir. Sonunda korktuğu başına mı gelmektedir yoksa Kuzey gerçekten her şeyden vaz mı geçmiştir?