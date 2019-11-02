Kuzey Yıldızı 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzey Yıldızı 8. bölüm bu akşam ekrana geldi. Son bölümde Yıldız yine gitmeyi başaramamış; Kuzey’e karşı koyamamıştır. Kuzeyle bitmek bilmeyen savaşına kaldığı yerden devam etmektedir. Artık bu savaşa herkes dahildir. Kadıoğulları ve Seferoğulları bir olup Kuzey’le Yıldız’ı bir araya getirmeye çalışırlar. Ama ne oynadıkları oyunlar ne de başvurdukları yöntemler fayda etmez. Kuzey’le Yıldız, bir araya gelemese de ne ayrı yapabilirler ne de birbirlerinin dertlerine sırt çevirebilirler. Kuzey, yine başını belaya soktuğunda ilk yetişen Yıldız olur. Kuzey’in başı ne beladan kurtulur ne de yaşadığı hayal kırıklığının ardı arkası kesilir. Kızları yine Kuzey’i delirtmek için elinden geleni yapmıştır. Kuzey, bir yandan kızlarıyla uğraşırken bir yandan da kendi içinde mücadele etmektedir.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmış değil. Dizinin yeni bölüm fragmanı genelde dizi biter bitmez yayınlanıyor.