Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. bölüm fragmanında duygusal anlar!

Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta neler olacak? Yıldız ve Kuzey arasında duygusal anlar yaşanıyor. İşte Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanları...

“Onun içinin ateşi sönmeden hiç kimseye huzur yok!” sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Yıldız Kuzey’i, kendisini kaçırmakla suçluyor. Kızların yaylada köfte sattığı anlar izleyenleri gülümsetirken, Kuzey ve Yıldız’ın duygusal anları dikkat çekiyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI - 2

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI