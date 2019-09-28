28.09.2019 - 17:17 |
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. bölüm fragmanında duygusal anlar!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 3. bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Yeni sezon dizileri arasında yer alan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta yine izleyenleri hareketli dakikalar bekliyor. Yıldız, Kuzey'e olan aşkından vazgeçemese de silahı elinden bırakmıyor. İşte Kuzey Yıldızı 3. bölüm fragmanları...
Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta neler olacak? Yıldız ve Kuzey arasında duygusal anlar yaşanıyor. İşte Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanları...
“Onun içinin ateşi sönmeden hiç kimseye huzur yok!” sözlerinin ekrana geldiği tanıtımda Yıldız Kuzey’i, kendisini kaçırmakla suçluyor. Kızların yaylada köfte sattığı anlar izleyenleri gülümsetirken, Kuzey ve Yıldız’ın duygusal anları dikkat çekiyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI - 2
KUZEY YILDIZI İLK AŞK 3. BÖLÜM FRAGMANI