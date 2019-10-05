Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. bölümde Yıldız şehri terk edecek mi?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Show TV ekranında yayınlanan yeni dizi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta bu hafta Sefer babasından aldığı gazla intikam almak için harekete geçer. Kuzey, ateşi çıkan Yıldız'ı hastaneye götürmek isterken yolda Sefer tarafından yolu kesilir. Arabanın lastiklerine kurşun yağdıran Sefer silahını boşaltır ve ortadan kaybolur.

Emine'nin Kuzey'e kız istemeye gideceklerini öğrenen Yıldız deliye döner. Kuzey'den hesap soran Yıldız daha karın yeni vefat etti kudurdun mu diye tepki gösterir. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 4. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Show TV'de...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 4. BÖLÜM FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI