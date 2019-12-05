Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncu kadrosu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi 13. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Cumartesi akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen dizide bu hafta Kuzey, Yıldız'a olan aşkını her defasında dile getirse de Yıldız, Kuzey'i sevmesine rağmen işi yokuşa sürmeye devam ediyor. Kuzey ise her defasında olayları esprili bir dille yaklaşıp Yıldız'ın kalbini er ya da geç fethedeceğini ifade ediyor. Peki Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Dizinin oyuncu kadrosunda hangi isimler yer alıyor?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi Ordu'da çekiliyor

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aslıhan Güner (Yıldız Kadıoğlu)

İsmail Demirci (Kuzey Mollaoğlu)

Cezmi Baskın (Yaşar Kadıoğlu)

Ferdi Kaynar (Hanife Kadıoğlu)

Hüseyin Soysalan (Şeref Mollaoğlu)

Uğur Demirpehlivan (Emine Mollaoğlu)

Toygan Avanoğlu ( Safer Kadıoğlu)

Aslıhan Kapanşahin (Mine Mollaoğlu)

Berfin Nilsu Aktaş (Gökçe Mollaoğlu)

Gizem Güneş (Feride Mollaoğlu)