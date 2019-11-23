Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Oyuncular kimler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. SHOW TV'de ekrana gelen Kuzey Yıldızı İlk Aşk bu akşam yayınlanacak. İzleyiciler tarafından merak konusu olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Dizinin oyuncuları kimler? İşte dizi hakkında merak edilen bilgiler...
Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde Ömer Feride’ye evlenme teklifi ederken, Kuzey kızlarından muhbirlik yapmalarını istiyor. Kuzey ve Yıldız’ın eğlenceli atışmalarının tüm hızıyla devam ettiği tanıtımda şarkı söyleyen Yıldız, muhteşem sesiyle Kuzey’i büyülüyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tüm bölümleri Ordu'da çekiliyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
Aslıhan Güner
Yıldız Kadıoğlu
İsmail Demirci
Kuzey Mollaoğlu
Cezmi Baskın
Yaşar Kadıoğlu
Ferda Kaynar
Hanife Kadıoğlu
Hüseyin Soysalan
Şeref Mollaoğlu
Uğur Demirpehlivan
Emine Mollaoğlu
Toygan Avanoğlu
Sefer Kadıoğlu
Aslıhan Kapanşahin
Mine Mollaoğlu
KUZEY YILDIZI İLK AŞK FRAGMAN