Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Oyuncular kimler?

Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde Ömer Feride’ye evlenme teklifi ederken, Kuzey kızlarından muhbirlik yapmalarını istiyor. Kuzey ve Yıldız’ın eğlenceli atışmalarının tüm hızıyla devam ettiği tanıtımda şarkı söyleyen Yıldız, muhteşem sesiyle Kuzey’i büyülüyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tüm bölümleri Ordu'da çekiliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner

Yıldız Kadıoğlu

İsmail Demirci

Kuzey Mollaoğlu

Cezmi Baskın

Yaşar Kadıoğlu

Ferda Kaynar

Hanife Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan

Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan

Emine Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu

Sefer Kadıoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Mine Mollaoğlu

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FRAGMAN