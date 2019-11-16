Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragmanı | Büyük tepki...

Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde, Evine gittiği Yıldız’ın sert tepkisiyle karşılaşan Şule’ye bir tepki de Kuzey’den geliyor. Kuzey’i teselli etmek Sefer’e düşerken Ömer, Feride’yi kaçırıyor. Yıldız’ı kaçırmak isteyen Kuzey’in “Yirmi yıllık küflü aşkına, o maviş maviş gözlerine, kırmızı kırmızı kafana el koyuyorum!” sözleri dikkat çekiyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK FRAGMAN