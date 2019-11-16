16.11.2019 - 18:05 |
Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragmanı | Büyük tepki...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. SHOW TV'de ekrana gelecek olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde Şule'ye bir tepki'de Kuzey'den gelecek. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk fragmanı...
Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek. Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümünde, Evine gittiği Yıldız’ın sert tepkisiyle karşılaşan Şule’ye bir tepki de Kuzey’den geliyor. Kuzey’i teselli etmek Sefer’e düşerken Ömer, Feride’yi kaçırıyor. Yıldız’ı kaçırmak isteyen Kuzey’in “Yirmi yıllık küflü aşkına, o maviş maviş gözlerine, kırmızı kırmızı kafana el koyuyorum!” sözleri dikkat çekiyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK FRAGMAN
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.