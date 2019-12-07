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07.12.2019 - 18:23 |

Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Dizinin oyuncuları kimler?

SHOW TV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin izleyici Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın nerede çekildiğini merak ediyor. Güzel manzaralarla yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Dizinin oyuncuları kimler?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Dizinin oyuncuları kimler?

Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu aklam ekrana gelecek. 20:00'de izleyici karşısına çıkacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi hakkında merak edilenler haberimizde...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tüm bölümleri Ordu'da çekiliyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Aslıhan Güner
Yıldız Kadıoğlu

İsmail Demirci
Kuzey Mollaoğlu

Cezmi Baskın
Yaşar Kadıoğlu

Ferda Kaynar
Hanife Kadıoğlu

Hüseyin Soysalan
Şeref Mollaoğlu

Uğur Demirpehlivan
Emine Mollaoğlu

Toygan Avanoğlu
Sefer Kadıoğlu

Aslıhan Kapanşahin
Mine Mollaoğlu

 

 

Ersan Parlatan: "Bizim oyun anlayışımızı, felsefemizi yansıtan bir skor"Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan son haftalardaki çıkışlarını sürdürdükleri için mutlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
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