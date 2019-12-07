07.12.2019 - 18:23 |
Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? Dizinin oyuncuları kimler?
SHOW TV'nin beğeniyle izlenilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 13. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Dizinin izleyici Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın nerede çekildiğini merak ediyor. Güzel manzaralarla yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Dizinin oyuncuları kimler?
Cumartesi akşamları yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu aklam ekrana gelecek. 20:00'de izleyici karşısına çıkacak olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi hakkında merak edilenler haberimizde...
KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin tüm bölümleri Ordu'da çekiliyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
Aslıhan Güner
Yıldız Kadıoğlu
İsmail Demirci
Kuzey Mollaoğlu
Cezmi Baskın
Yaşar Kadıoğlu
Ferda Kaynar
Hanife Kadıoğlu
Hüseyin Soysalan
Şeref Mollaoğlu
Uğur Demirpehlivan
Emine Mollaoğlu
Toygan Avanoğlu
Sefer Kadıoğlu
Aslıhan Kapanşahin
Mine Mollaoğlu