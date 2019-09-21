Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncu kadrosu | Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. bölüm fragmanı

Okula yazılan kızların daha ilk günden kavga çıkardığı, Kuzey ve Yıldız’ın inatlaşmalarının giderek arttığı tanıtımda, Kuzey’in yangını söndürmeye çalıştığı korku dolu anlar heyecanı yükseltiyor. Kuzey’in sert sözleri karşısında gözyaşlarına hakim olamayan Yıldız’ın, “Allah şahidim olsun ki yüreğimden attım seni artık!” sözleriyle isyan ettiği anlar ise dikkat çekiyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 2. BÖLÜM FRAGMAN - 2

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 2. BÖLÜM FRAGMAN

KUZEY YILDIZI İLK AŞK OYUNCU KADROSU

YILDIZ KADIOĞLU (ASLIHAN GÜNER)

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden diğeri… O köprüyü yıllardır bırakmayan, hep köprünün diğer ucundan bir gün çıkıp gelecek olan Kuzey’i bekleyen Yıldız, otuzlu yaşların ortasında alımlı, inatçı, tuttuğunu koparan bir kadındır. Kuzey’in dönüşüyle, Yıllardır pas tutmuş olan pusulası Kuzey’ini bulmuş olsa da o, yirmi yıl önceki genç kız değildir. Aşkı nasıl ki küllenmediyse, öfkesi de küllenmeyecektir.

KUZEY MOLLAOĞLU (İSMAİL DEMİRCİ)

Köprünün üstündeki iki inatçı keçiden biri, bir evin bir oğlu, yakışıklı, mert, gözü kara bir adamdır. Şimdi, yıllar sonra memleketine, terk ettiği kadının topraklarına geri dönmüştür. Hem kızlarıyla, hem kendine kendine sırt çevirmiş köylüyle uğraşırken bir de Yıldız’ın gazabından koruyabilecek midir kendini?

YAŞAR KADIOĞLU (CEZMİ BASKIN)

Yıldız’ın ellili yaşlardaki babasıdır Yaşar Kadıoğlu. Eskiden en yakın dostu olan Şeref Mollaoğlu, yirmi yıl önce en azılı düşmanı oluvermiştir. Öyle ki birinin selam verdiğinden diğeri yüz çevirmiş, birinin alışveriş yaptığı dükkândan diğeri ayağını kesmiştir. Kuzey’in gelişiyle hiçbir zaman küllenmeyen düşmanlık daha da alevlenecektir.

ŞEREF MOLLAOĞLU (HÜSEYİN SOYSALAN)

Ellili yaşlarının sonundaki Şeref, Kuzey’in inatçı mı inatçı babasıdır. Gönlü ne kadar geniş, kalbi ne kadar yumuşaksa yüzü de bir o kadar serttir. Bütün hayatını, gururu ve itibarı için yaşamıştır. Kuzey yüzünden can dostu Yaşar’la can düşmanı olmuştur.

EMİNE MOLLAOĞLU (UĞUR DEMİRPEHLİVAN)

Şeref’in güler yüzlü, pamuk kalpli eşidir. İdareci bir kadındır Emine. Öyle ki kocasının tüm Kadıoğulları’na karşı açtığı savaşta hep onun yanında gibi dursa da aslında gizli gizli Hanife Kadıoğlu’yla görüşmeye devam ettiği yetmiyormuş gibi oğlu Kuzey’le de yıllardır görüşmektedir.