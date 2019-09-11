11.09.2019 - 10:43
Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Kuzey Yıldızı dizisinin ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'de ekrana gelecek olan Kuzey Yıldızı dizisinin oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Show TV’de başlayacak Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, 14 Eylül Cumartesi günü ekran yolculuğuna başlıyor.
Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Nefes kesen operasyon! Hepsi tek tek ele geçirildiİstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda 11 ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 155 kilo eroin, 150 bin ecstasy hap, 3 kilo metamfetamin, 70 kilo skank, 8 kilo afyon sakızı ile 10 kilogram kokain ele geçirdi.