Kuzey Yıldızı oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Show TV’de başlayacak Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, 14 Eylül Cumartesi günü ekran yolculuğuna başlıyor.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.