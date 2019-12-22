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22.12.2019 - 00:28 |

İşte Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler! Son bölümde neler oldu?

Kuzey Yıldızı 15. bölüm ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Yıldız, Kuzey'in gönlünü kazanmaya çalışırken asıl kızların gönlünü kazandı. Kızlar Yıldız'a tam kadro destek verirken şimdi yeni bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor.

İşte Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanından ilk görüntüler! Son bölümde neler oldu?

 

Kuzey Yıldızı 15. bölüm dün akşam ekranlara geldi. Kuzey yıldızı son bölümde Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 15. Bölümünde; Yıldız, Kuzey’in güvenini kazanamasa da kızların güvenini kazanmıştır. Kuzey’in kızları –tam kadro- Yıldız’a destek vermektedir. Fakat bu, Kuzey ve Yıldız savaşında, henüz barış sağlandığı anlamına gelmemektedir. Bilakis savaş daha da kızışmıştır. İkili, yaylayı birbirlerine dar etmeye yeminlidir. İki inatçı keçi, yine bir köprünün üstündedir ve o köprü birinden birine fazladır. İkisi de geri adım atmaz, hep bir sonraki hamleyi hesaplarlar. Birbirlerinden kıyasıya öç almak ve birbirlerini pes ettirmek için ellerinden geleni yaparlar.

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanı biraz önce yayınlandı. 16. bölümde eğlenceli sahnelerin yanından can sıkıcı şeyler de yaşanıyor. Avukatın Yıldız'dan 1 milyon istemesi sinirleri bozuyor.

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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