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05.11.2019 - 21:50 | | AA

'Kuzeydeki son Osmanlı' hayatını kaybetti

Kanada'daki Müslüman ve Türk toplumunun önde gelen liderlerinden, "Kuzeydeki son Osmanlı" olarak bilinen Dr. Ahmed Fuad Şahin vefat etti.

'Kuzeydeki son Osmanlı' hayatını kaybetti

Osmanlı İmparatorluğu'nun Cezayir’deki subaylarından Mehmet Salih'in oğlu Dr. Ahmed Fuad Şahin, Niagara-on-the-Lake kasabasındaki evinde 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Şahin için bugün kurucusu olduğu ve yıllarca imamlığını yaptığı Niagara Bölgesi İslam Topluluğu Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan ile Türk ve Müslüman toplumunun ileri gelenlerinden oluşan çok sayıda kişi katıldı.

Ahmed Fuad Şahin'in cenazesi, cenaze namazının ardından yine kendi gayretleri ile satın alınıp düzenlenen Niagara Falls İslam Mezarlığı'na defnedildi.

Kuzeydeki son Osmanlı hayatını kaybetti


"Kanada Şeref Madalyası sahibi ilk ve tek Türk"

Vefatından önceki son röportajında AA muhabirinin sorularını cevaplayan Dr. Fuad Şahin, 1958'de göçtüğü Kanada’da birçok cami, dernek ve vakfın kuruluşuna öncülük ederek Türk ve Müslüman toplumun sevgisini kazanmıştı.

Kanada'daki Müslüman toplulukları bir araya getirip bulundukları şehirlerde birer cami açmalarını sağlayan Şahin, Uluslararası Kalkınma ve Yardım Vakfı (International Development Relief Foundation) isimli bir vakıf kurmuş ve vakfı dünya çapında Müslümanlara milyonlarca dolar yardım ve hizmet eder hale getirmişti.

Kuzeydeki son Osmanlı hayatını kaybetti


Kanada toplumuna üstün hizmetlerde bulunanlara verilen en büyük ödül olan "Kanada Şeref Madalyası (Order of Canada)" ile ödüllendirilen Kanada tarihindeki ilk ve tek Türk olan Dr. Ahmed Fuad Şahin, ödülünü Kanada Genel Valisi Julie Payette'nin elinden almıştı.

 

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