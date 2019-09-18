Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanları yayınlandı! Savaş başlıyor

Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları Star TV ekranında yayınlanan Kuzgun dizisi yeni sezon ilk bölümde Dila ve Kuzgun arasında yaşanan aşk Dila'nın hamlesi ile sarsılıyor. Dila'nın Ferman ile evlilik kararı almasının ardından yatan nedeni araştıran Kuzgun, Dila'nın ağzından dökülen sözler ile bir kez daha şok oluyor. Kuzgun 17. yeni bölüm fragmanları ile bu akşam Star TV'de...

KUZGUN 17. YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Behram Adıvar’ın öldüğü, Dila’nın ise Kuzgun’un gözleri önünde kendisini vurduğu o anın üstünden tam bir yıl geçmiştir. Dila, ardında hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştur. Kuzgun her günü Dila’yı bulma ümidiyle geçirir. Tüm çabalarının sonucunda Dila’ya ulaştığını düşündüğü anda Kuzgun’un karşısına geçmişinden sürpriz bir isim çıkar: Ferman Koruoğlu. Kuzgun, Ferman’ın Dila’yı elinde zorla tuttuğunu düşünür ve bir operasyonla Ferman’ın evine girmeye karar verir.

Kuzgun, operasyon gecesi, yeni bir şokla sarsılır. Kuzgun, Dila’ya aşkını kanıtlamak için elinden geleni yapsa da karşısında duran hayatının aşkının, bambaşka bir kadına dönüştüğünü görür. Ferman’ın teyzesi Neşe, Ferman ile Dila’nın bir araya gelmesinden endişe duyarken; Güneş adlı genç bir kadının yolunun Kuzgun’la kesişmesi işin seyrini değiştirir. Dila’yı yeniden kazanmak için harekete geçen Kuzgun’un beklenmedik hamlesi nefesleri keserken, her şeyi sıfırdan başlatacaktır.

KUZGUN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KUZGUN 17. BÖLÜM 2. FRAGMANI