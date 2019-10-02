Kuzgun 19. yeni bölümde annesinin sakladığı sırrı öğrenecek mi?

Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Çarşamba akşamları ekrana gelen sevilen dizi Kuzgun dizisinde bu akşam Meryem, Neşe'nin verdiği mektup karşısında hayatının en büyük hatasını yaptığını anlar bu sırada Kuzgun'un eve gelmesi gerginliği tırmandırır. Kuzgun annesinin kendisinden sakladığı sırrı öğrenmek için harekete geçer.

Ferman ile Kuzgun arasında yaşanan savaşın tam ortasında kalan Dila, beklenmedik anlarda Kuzgun'un karşısına çıkmaya devam eder. Yaşanan bu durum geçmiş hatıraları yeniden gün yüzüne çıkarırken Ferman'la kentsel dönüşüm işinde ortak olan Kuzgun bazı konutların açık arttırma ile satışa çıkarılacağını duyunca deliye döner.

KUZGUN 19. BÖLÜM 2. FRAGMANI