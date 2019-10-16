Kuzgun final bölümümde Dila büyük bir yol ayrımında!

Kuzgun final bölümü ile bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Final bölümü ile bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kuzgun dizisinde Ferman ve Kuzgun arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila'nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır.

Kuzgun, Behram'ın ortaklarını yok etmek için harekete geçmiştir. Kardeşine annesi ve ablasını emanet eden Kuzgun'un bu vedası kardeşini tedirgin eder. Ferman ile düğün hazırlığı içerisinde olan Dila ise hayatından Kuzgun'u çıkaramayacağını bir kez daha anlamışır. Evlenmeye kısa bir süre kala hayatının dönüm noktalarından birinde olan Dila nasıl bir karar verecektir?

Kuzgun final bölümü ile bu akşam Star TV'de...

KUZGUN FİNAL BÖLÜM FRAGMANI