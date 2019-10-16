16.10.2019 - 10:49 |
Kuzgun final bölümümde Dila büyük bir yol ayrımında!
Star TV ekranında yayınlanan Kuzgun dizisi final bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. Kuzgun final bölümünde Dila, Kuzgun'u kalbinden söküp atamayacağını anlar. Ferman ile evlenmesine birkaç gün kala hayatındaki en önemli yol ayrımına gelen Dila nasıl bir karar verecektir? Kuzgun final bölümü ile bu akşam Star TV'de...
Kuzgun final bölümü ile bu akşam Star TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Final bölümü ile bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Kuzgun dizisinde Ferman ve Kuzgun arasındaki mücadelenin tam ortasında kalan Dila'nın kafasındaki soru işaretleri artmıştır.
Kuzgun, Behram'ın ortaklarını yok etmek için harekete geçmiştir. Kardeşine annesi ve ablasını emanet eden Kuzgun'un bu vedası kardeşini tedirgin eder. Ferman ile düğün hazırlığı içerisinde olan Dila ise hayatından Kuzgun'u çıkaramayacağını bir kez daha anlamışır. Evlenmeye kısa bir süre kala hayatının dönüm noktalarından birinde olan Dila nasıl bir karar verecektir?
Kuzgun final bölümü ile bu akşam Star TV'de...
KUZGUN FİNAL BÖLÜM FRAGMANI
Kız arkadaşıyla zorla ilişkiye girdiğini öğrenince...Konya'da çay ocağında, Uğur A.'yı (38) başından, E.G.'yi de (17) sırtından tabancayla vurarak yaralayan Emre Samat (32), tutuklandı. Samat ifadesinde Uğur A.'yı kız arkadaşı B.Y. (27) ile zorla ilişkiye girip, parasını aldığı, E.G.'yi ise tabancayı beline koymaya çalıştığı sırada yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan B.Y. ile Oktay T.(36) ve Hüseyin Y.'ye (29) ise elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi cezası verildi.