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09.10.2019 - 09:52 |

Kuzgun fragman! 20. Yeni bölümde Dila’nın öğreneceği şok edici gerçek

Kuzgun 20. yeni bölüm fragmanını yayınladı. STAR TV'de ekrana gelen Kuzgun dizisinin yeni bölümünde Dila’nın öğreneceği şok edici gerçek ortaya çıkacak. İşte Kuzgun yeni bölüm fragmanı...

Kuzgun fragman! 20. Yeni bölümde Dila’nın öğreneceği şok edici gerçek

Çarşamba akşamları yayınlanan Kuzgun yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana gelecek.

KUZGUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Güneş’i, Kuzgun’la bir arada gören Ferman öfkeden deliye döner. Dila onu zapt etmeye çalışırken kalbinin derinliklerine gömdüğü Kuzgun’a dair duygularıyla da savaşmak zorunda kalır. Kartal’ı kendi tarafına çekmesinin karşılığı olarak Kuzgun’un Güneş’le birlikte olduğunu düşünen Ferman, Kuzgun’a karşı hamleler yapmaya başlayacak. Kuzgun ve Cihan, Ferman’ın verdiği önemli bir açık üzerine Kuzgun’un mekanını basanların peşine düşecek. Neşe’nin anlattıkları karşısında yaşadığı sarsıntıyı atlamayan Meryem, beklenmedik bir anda kendini Ferman’la karşı karşıya bulacak. Şermin, Seda ile ilgili öğrendiği gerçeği Ferman’a ulaşmak için bir koz olarak kullanmaktan sakınmayacak. Fırat’ın sakladığı büyük sırrın ekranlara geleceği bölümde Kuzgun, Dila’nın Ferman’ın gerçek yüzünü görebilmesi için elinden geleni yapacak.

KUZGUN FRAGMAN

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