MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemKuzguncuk’ta tekme ve yumruklar konuştu!
30.10.2019 - 11:35 | | İHA

Kuzguncuk’ta tekme ve yumruklar konuştu!

İstanbul Kuzguncuk’ta iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Bazı kadınlar kavga eden şahısları ayırmaya çalıştı. Tekmeli yumruklu kavga cep telefonu kamerayla kaydedildi.

Kuzguncuk’ta tekme ve yumruklar konuştu!

İstanbul’un en sakin semtlerinden olan Kuzguncuk’ta dün akşam iki grup birbirine girdi. Sebebi henüz bilinmeyen kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada çevredekilerin panik yaşadığı gözlendi. Tarafları ayırmaya çalışan çevredeki bazı kadınlar yoğun çaba sarf etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırıyor. Kadınlar da şahısları ayırmaya çalışıyor.

 

 

ABD'de 'Kincade' ve 'Getty' kabusu!ABD'nin California eyaletinde bir hafta önce başlayan ve şiddetli rüzgâr nedeniyle büyüyen yangınlar yayılıyor.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir Zamanlar Çukurova fragman | Züleyha ve Yılmaz kaçacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova fragman | Züleyha ve Yılmaz kaçacak mı?

29 Ekim kutlamalarında belediye başkanına saldırı!

29 Ekim kutlamalarında belediye başkanına saldırı!

Yeni kimlik nasıl alınır? Yeni kimlik (randevu) başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Yeni kimlik nasıl alınır? Yeni kimlik (randevu) başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Genç avukat Armanç Arkaş cinayetinde müebbet istemi!

Genç avukat Armanç Arkaş cinayetinde müebbet istemi!

Sıradaki Haber