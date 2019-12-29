29.12.2019 - 22:39 |
Kuzu Kafes nasıl yapılır? Kuzu Kafes tarifi ve malzemeleri
TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de bu akşam finalistlerinden biri olan Cemre Uyanık, Kuzu Kafes yapıyor. Peki izleyenlerin oldukça merak ettiği kuzu kafes nasıl yapılır? İşte leziz mi leziz kuzu kafes yapımı ve malzemeleri...
KUZU KAFES MALZEMELERİ
1 parça kuzu eti (Kafes şeklinde)
50 gram tereyağı
Deniz tuzu, taze çekilmiş karabiber, pul biber
KUZU KAFES NASIL YAPILIR?
Geniş bir dökme demir ızgara tavayı ısıtın. Tereyağını ekleyin. Tereyağını yakmadan bütün olarak alınan kuzu kafesi mühürleyin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 45-50 dakika pişirin. Taze çekilmiş deniz tuzu ile karabiberi serpin. İsteğe göre pul biber ilavesi ile de servis yapabilirsiniz.
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