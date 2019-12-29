Kuzu Kafes nasıl yapılır? Kuzu Kafes tarifi ve malzemeleri

KUZU KAFES MALZEMELERİ



1 parça kuzu eti (Kafes şeklinde)



50 gram tereyağı



Deniz tuzu, taze çekilmiş karabiber, pul biber



KUZU KAFES NASIL YAPILIR?



Geniş bir dökme demir ızgara tavayı ısıtın. Tereyağını ekleyin. Tereyağını yakmadan bütün olarak alınan kuzu kafesi mühürleyin. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında 45-50 dakika pişirin. Taze çekilmiş deniz tuzu ile karabiberi serpin. İsteğe göre pul biber ilavesi ile de servis yapabilirsiniz.