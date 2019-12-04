KYK borç siliniyor mu? Son gelişmeler neler?

KYK borçları ile ilgili geçen hafta yeni gelişmeler yaşandı. Borçların silinmesi tekrar gündeme geldi. Yaklaşık 5 milyon kişi heyecan yaşarken bir kez daha "KYK borç siliniyor mu?" sorusu sorulmaya başlandı.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ, YAPILANDIRILACAK MI?

KYK borçlarına ilişkin Berat Albayrak tarafından yeni bir formül üzerinde çalışma yapıldığına dair açıklama yapılmasının ardından binlerce üniversite mezunu öğrenci borçlar tamamen mi silinecek yoksa yapılandırılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı

Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde KYK borçlarına ilişkin ödenmeyen taksitlerin üzerine binen faiz oranlarının silinmesi ve taksit sayısının arttırılması gibi formüllerin ön planda olduğu ana paranın silinmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı şu an için gelen bilgiler arasında!