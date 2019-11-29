KYK borçları silinecek mi? Bakan Albayrak'tan KYK açıklaması

KYK kredi borcu olanların gözü gelecek açıklamada. KYK borçları silinecek mi? Milyonların merak ettiği sorunun yanıtı ile ilgili henüz durum netleşmedi.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELER NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrencilere burs ve öğrenim kredisi vererek destek oluyor. Bu kapsamda lisans öğrencilerine aylık 500 TL, yüksek lisans öğrencilerine 1.000 TL, doktora öğrencilerine ise 1.500 TL burs ve kredi veriliyor.

Miktar, 2020 Ocak’ta lisansta aylık 550 TL, yüksek lisansta 1.100 TL, doktorada da 1.650 TL’ye çıkacak. Burs alan öğrencilerden mezun olduktan sonra hiçbir karşılık beklenmiyor. Ancak kredi alanlar mezun olduktan sonra geri ödeme yapmak zorunda. Örneğin bu yıl geri ödemeli kredi almaya başlayan bir öğrenci, her yıl belli oranda kredi miktarının yükselmesi de göz önüne alınınca 30.000 TL’ye kadar çıkan bir borçla karşılaşabiliyor.

KYK GERİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

KYK'dan burs alan öğrencilerin herhangi bir geri ödemesi olmuyor. Kredi alan öğrencilerin ise öğrenim süreleri bittikten 2 yıl sonra geri ödeme yapmaları gerekiyor. İş bulamayan gençlerde bu durum sıkıntılı bir hal alıyor. Ödemede yaşanan zorluklarla ilgili durum sık sık Meclis'e de taşınıyor. Ödenemeyen borçlara uygulanan gecikme faizinin silinmesi talep ediliyor.

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği konuşmasında, KYK borçları hakkında yaptığı açıklama büyük heyecan yarattı. “KYK borçlarıyla ilgili çalışma yapıyoruz” diyen Albayrak, çalışmanın borçları silme, erteleme ya da taksitlendirme olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.