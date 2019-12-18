KYK borçları siliniyor mu? Yeni gelişme var mı?

Kredi Yurtlar Kurumu her yıl öğrencilere öğrenim kredisi avantajı sunuyor. Öğrenciler aldıkları kredilerin borçlarını ise daha sonra ödüyor. Yaklaşık 5 milyon kişi bu şekilde borçlanırken hükümetten borçların silinmesini istiyor. Peki, KYK borçları konusunda yeni gelişme var mı?

SON AÇIKLAMA CUMHURBAŞKANI'NDAN

Konuya ilişkin en yetkili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, "Kredi olayı farklı. Krediyi her müracaat eden alıyor ama daha sonra ödemek üzere alıyor. Burs konusunda ödeme sorunu yok. Beklentinizi biliyorum tamamıyla bu borçların silinmesi süreci olacaktır. O zaman burada bir başka tercih gündeme gelecektir. O da nedir? Demek ki kredi olayı kalkacaktır. Sadece burs verme noktasına gidilecektir. Onun çalışmasını, değerlendirmelerini yapıp adımımızı da ona göre inşallah atacağız." dedi.