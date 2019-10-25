KYK burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu? KYK'dan açıklama geldi mi?

KYK burs ve kredi başvurularının tamamlanmasının ardından gözler Kredi ve Yurtlar Kurumuna çevrildi. Üniversite ve Yüksek Lisans öğrencilerinin yanı sıra doktora öğrencilerinin de faydalandığı KYK burs ve kredi başvuruları 15-21 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvuruların sona ermesinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde bekleyen adaylar gözünü kurumdan yapılacak olan açıklamaya çevirdi. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yılda aynı tarihlerde alınan KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. KYK burs başvuru sonuçlarının geçtiğimiz yıl içerisinde de aynı tarihlerde alındığı baz alınırsa sonuçların Kasım ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ TUTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.