KYK burs başvuruları alınmaya devam ediyor! Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. 15 Ekim tarihinde alınmaya başlanan KYK burs ve kredi başvuruları 21 Ekim tarihine kadar e-Devlet üzerinden alınmaya devam edecek. Adayların KYK burs ve kredi başvuruları sırasında eğitim bilgilerinin doğruluğunun yanı sıra ekonomik gelir durumuna ilişkin bilgileri doğru olarak girmeleri gerekiyor.

Burs ve kredi başvurularının başlamasının ardından başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yılda 21 Ekim tarihinde sona ermişti. Başvuruların sona ermesin üzerinden 22 gün geçtikten sonra 13 Kasım tarihinde KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklanmıştı. Bu yılda 21 Ekim tarihinde sona erecek olan KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının Kasım ayının ilk çeyreği içerisinde açıklanması bekleniyor.