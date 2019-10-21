KYK burs başvuruları bugün sona eriyor! KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yurtkur tarafından verilen burs ve kredi başvuruları bilindiği üzere 15 Ekim tarihinde alınmaya başlandı. 21 Ekim (Bugün) saat 23:59'a kadar alınmaya devam edecek olan KYK burs ve kredi başvurularının ardından sonuçlar için adaylar bekleyişe geçecek. Başvurularını son güne bırakan adayların başvuru işlemlerini gün içerisinde tamamlaması gerekiyor. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri için önemli gelir kaynakları arasında yer alan burs ve kredi başvurularını tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarih için araştırmalara başladı. Peki KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yılda aynı tarihlerde alınan KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. KYK burs başvuru sonuçlarının geçtiğimiz yıl içerisinde de aynı tarihlerde alındığı baz alınırsa sonuçların Kasım ayının ilk haftası içerisinde duyurulması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ TUTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar aylık lisans öğrencileri için 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.