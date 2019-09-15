YKS, DGS süreci devam ediyor. Üniversite kayıtlarını tamamlayan öğrencilerin ise gündeminde KYK burs başvuruları yer alıyor. Özellikle üniversite 1. sınıf öğrencileri, "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu en çok soranlar arasında yer alıyor. İşte konuya ilişkin bilgiler...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.