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26.08.2019 - 11:34

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Başladı mı?

KYK yurt başvuruları bugün son bulurken yüz binlerce kişi KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağını sorguluyor. Özellikle 1. sınıf öğrencilerinin gündemindeki soru "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" şeklinde...

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Başladı mı?

 

Kredi Yurtlar Kurumu'nun bugünlerde resmi sayfası yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Yurt başvurularıyla başlayan süreç şimdi burs başvurusu için devam edecek. Şu an burs başvurusu yapmak isteyenler "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusunu sık sık yöneltiyor. İşte detaylar...

 KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuru tarihleri hakkında yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen sene burs başvuruları 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

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