KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Başladı mı? KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuruları 21-26 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşti. Dün sona eren başvuruların ardından adaylar "KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aramaya başladılar. Bir diğer yandan KYK burs başvurusu için de gün sayılıyor. İşte beklenen tarihler...,

KYK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KYK yurt sonuçları hakkında yapılan resmi bir açıklama yok. Sonuçların son müracaatların hemen ardından 10 gün içinde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuru tarihleri hakkında yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen sene burs başvuruları 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor.