KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman?

KYK yurt başvuruları 21-26 Ağustos tarihleri arasında alındı. 3 gün sonra yani bugün sonuçlar açıklandı. Öğrenciler sonuçları öğrenirken bir yandan da burs başvuruları hakkında bilgi almaya çalıştı. Şu sıralar en çok yöneltilen soru "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" şeklinde...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kredi Yurtlar Kurumu'ndan burs başvuruları geçen sene 15 Ekim'de yapılmıştı. Bu sene de bu tarihlerde başvuruların başlaması bekleniyor. KYK'dan yapılan açıklamada ise "Kredi/burs başvuruları da tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak." denildi.

İLK YEDEK YERLEŞTİRMELER 5, 9 VE 12 EYLÜL'DE

İlk üç yedek yerleştirme tarihleri de açıklandı. İlk yedek yerleştirme 5 Eylül, ikinci yedek yerleştirme 9 Eylül, üçüncü yedek yerleştirme de 12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirme işlemleri bu tarihlerden sonra da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edilecek.